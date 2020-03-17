Региональное отделение партии «Единая Россия» окажет рязанцам всю необходимую помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом у себя на странице в Фейсбуке сообщил секретарь отделения Аркадий Фомин.



– Весь партийный актив: общественная приёмная, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии переходят на режим волонтёрства, добровольческой помощи, – написал Фомин.



Партийцы готовы помочь с доставкой продуктов и лекарств, а также проконсультировать по возникающим вопросам. Телефоны общественной приёмной ЕР в регионе: 8 (4912)28-43-13, 28-43-23.



Аркадий Фомин отметил, что в Рязани и области врачи не выявили больных с коронавирусом. Тем не менее, необходимо соблюдать меры предосторожности и внимательно отнестись к профилактике заболеваний.

