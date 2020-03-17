Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области (МПЭР) дало комментарий по ситуации с продуктами в рязанских магазинах. Пост размещён в официальной группе министерства в ВК.



Напомним, ранее в соцсетях появились фотографии пустых полок в гипермаркетах. Речь, в частности, шла о гипермаркете «Глобус».



В МПЭР отметили, что крупные торговые сети заявили, что готовы к повышенному спросу на продукты. На складах есть запасы на 6-8 недель, они постоянно пополняются.



Управляющая «Глобуса» Дина Мелешкина рассказала, что запас продуктов есть, кроме того, в ближайшее время ожидается поставка увеличенной партии товаров. В распределительных центрах «Х-5 Ритейл Групп» также есть запасы. Производителям отправлены запросы на покупку продуктов с учётом повышенного спроса.



Утром во вторник, 17 марта, сотрудники министерства провели мониторинг рязанских магазинов.



– Ассортимент продукции самый широкий, в том числе и по товарам повышенного спроса бакалейной группы и консервной продукции, – отмечается в сообщении ведомства.

