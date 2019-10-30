Рязанская почта информирует о режиме работы в предстоящий праздничный день и накануне

В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября изменится график работы отделений Рязанской почты.
Для всех отделений почтовой связи понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.
Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
4 ноября 2019 года, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.
Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.