Инициатива рязанского бизнес-омбудсмена поддержана на федеральном уровне

Предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина одобрены на федеральном уровне.

Предложения, выработанные бизнес-омбудсменом совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей Рязанской области, были направлены на расширение перечня медорганизаций, имеющих право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль. Сейчас право на льготу имеют лишь те организации, половина персонала которых имеют сертификат специалиста. Тем самым нарушаются права тех, кто имеет другой документ — свидетельство об аккредитации – такие организации при установке преференции в расчет не берутся. Исправить пробел планируется на законодательном уровне — в Государственную Думу внесен проект закона, который уравнивает в правах обладателей сертификатов и свидетельств об аккредитации.

Ранее бизнес-омбудсмен выступил с инициативой о предоставлении частным медицинским центрам, осуществляющим проведение медосмотров, доступа к сведениям, находящимся в распоряжении психоневрологического и наркологического диспансеров. Предложение было поддержано федеральным бизнес-омбудсменом, который поручил проработать указанный вопрос.