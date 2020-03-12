Рязанская облдума поддержала изменения в Конституцию РФ

В четверг, 12 марта, Рязанская областная Дума на своём заседании поддержала изменения в Конституцию РФ.

Председатель облдумы Аркадий Фомин перед началом голосования призвал депутатов ответственно подойти к принятию решения и подчеркнул, что поправки в Основной закон продиктованы временем и отвечают запросам общества.

На заседании выступил член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию писатель Захар Прилепин, который рассказал о своей работе и поправках, которые он считает наиболее важными. По его словам, такие поправки, как «брак – это союз мужчины и женщины» и положение о неотчуждаемости территорий России, являются важными не только для нашей страны, но и для всего мира.

Депутат Владимир Сидоров сообщил о положительном отношении людей к поправкам. Такие выводы он сделал в ходе встреч с населением. Зампредседателя облдумы Александр Шевырев поддержал мнение о единодушной поддержке избирателями изменений в Конституцию. Депутат Сергей Пупков отметил, что поправки направлены на поддержку суверенитета страны и социальную поддержку населения.

За поправки проголосовали 32 депутата, двое воздержались.