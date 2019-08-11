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Рязанка получила титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»

Рязанка получила титул на XX конкурсе «Миссис Россия-2019». Светлана Жаворонкова стала 3-й вице миссис Россия. Радостной новостью девушка поделилась на личной станице в соцсетях.

На конкурсе красавица представила ЦФО.

– Это был потрясающий день, столько эмоций и позитива, рада знакомству с девочками! И самое главное, спасибо, Алла Марковна, за ваш конкурс и организаторам нашего города за то, что вы подарили нам возможность оказаться в этой сказке, – написала Светлана Жаворонкова.

Напомним, ранее мама троих детей забрала корону вице-миссис на региональном этапе.

Фото: личная страница участницы ВКонтакте
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