Рязанка получила титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»

Рязанка получила титул на XX конкурсе «Миссис Россия-2019». Светлана Жаворонкова стала 3-й вице миссис Россия. Радостной новостью девушка поделилась на личной станице в соцсетях.

На конкурсе красавица представила ЦФО.

– Это был потрясающий день, столько эмоций и позитива, рада знакомству с девочками! И самое главное, спасибо, Алла Марковна, за ваш конкурс и организаторам нашего города за то, что вы подарили нам возможность оказаться в этой сказке, – написала Светлана Жаворонкова.