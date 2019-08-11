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Рязанцев приглашают в Школу древних городов на фестиваль урбанистики

17-18 августа в Рязани будет работать Школа древних городов. В этом году рязанцев ждут открытый лекторий и фестиваль урбанистики.

В прошлом году Школа стала одной из крупнейших открытых региональных образовательных площадок по урбанистике в России. Основной темой в этом году станет девиз «Человек – город, город – человек».

В этом году на II международном Форуме древних городов площадкой школы станет территория Торгового городка.

Открытый лекторий станет первым крупным событием на «Рязанской ВДНХ» за 60 лет.

Узнать подробности можно на официальном сайте Школы и социальных сетях.

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