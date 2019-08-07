В этом году Школа древних городов пройдёт на территории Торгового городка

16 и 17 августа с 12.00 будет работать Школа древних городов. Посетить открытий лекторий можно будет в Торговом городке. Об этом в среду, 7 августа, рассказала замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева.

– Сейчас территория Торгового городка вызывает особый интерес. И нужно сказать, что спикеры, которых мы пригласили для участия в работе школы, отмечают, что локация интересная. И некоторые из них решили приехать в Рязань, потому что лекторий пройдёт именно в этом месте, – сказала Ольга Голева.

В этом году программа школы расширяется: вместо одной будут работать две площадки – лекторий и практика. Лекторий – центральная площадка школы.

– Мы собрали лучших специалистов, которые расскажут о самых актуальных городских темах. Лекторий полностью будет посвящён взаимодействию человека и города, – добавила замминистра.

На площадке-практике участники смогут глубже погрузиться в одну из тем – представить свои проекты и пообщаться с экспертами о его реализации.

Молодые рязанские архитекторы организуют воркшоп, посвящённый развитию Рязанской ВДНХ. В субботу, 17 августа, наработанные материалы презентуют не только рязанские специалисты, но и архитекторы, урбанисты, специалисты по социокультурному проектированию из разных регионов.

Своё участие в работе площадки уже подтвердили ресторанный журналист Александр Сысоев, урбанист и социальный инженер Святослав Мурунов, современный российский урбанист Лев Власов, специалист по цифровой антропологии города Дарья Радченко и другое.