Рязанец вышел в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Представитель Рязанской области Сергей Гуртиков вышел в финал конкурса «Лидеры России 2020». Об этом сообщили организаторы.



Гуртиков из Рязани, сотрудник ООО «Русская Аграрная Группа». Он был одним из участников полуфинала ЦФО, по итогам которого и получил путёвку в финал.



Всего в по итогам полуфинала ЦФО в суперфинал вышли 60 участников. 48 из них из Москвы, 6 из Московской области, по одному участнику из Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также один финалист из Санкт-Петербурга.



Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноимённой платформы.

