Рязанцы завершили танцевальный сезон в стиле фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Яркий, полный интереснейших событий и незабываемых впечатлений XI Губернский бальный сезон подошёл к концу. Итоги танцевального года участники движения «Губернский молодёжный бал» подвели на вечеринке в стиле фильма «Одиннадцать друзей Оушена». В субботу, 14 сентября, галантные кавалеры и прекрасные дамы в вечерних нарядах собрались в импровизированном казино в Центре народного творчества.

Организаторы мероприятия снова объединили то, что, казалось бы, объединить невозможно: шикарную светскую вечеринку и душевную, почти семейную, встречу добрых друзей. На церемонии закрытия сезона было много музыки, веселья и, конечно, танцев. Гости вечера исполнили новинки сезона – вальс-знакомство, вэйверли-тустеп, кадриль «9 кеглей», а также танцы, которые всегда с нетерпением ждут завсегдатаи балов – вальсы, польки, шапелуаз, мореску, рио-риту и многие другие.

Каждому событию уходящего сезона был посвящён самый яркий танец, например, рыбий бранль или шахматный котильон.

Главным событием и лучшим проектом сезона в этом году были признаны сразу два бала – вечеринка «Spring Flash Royal Party» и стим-панк-бал «Загадки города Паровилль». А самым любимым танцем участников движения «Губернский бал» по итогам рейтингового голосования снова стала «Богемская полька».

В перерывах между отделениями работал ресторан быстрого питания, где угощали гамбургерами, пиццей и колой.

Вечер продолжил большой концерт. Наталья Чуркина исполнила яркий танец «Осень» с полотнами, Николай Борисов порадовал зрителей разудалой русской пляской, а Анастасия Кравченко – страстным фламенко. Свои творческие номера гостям вечера подарили Елена Свирина, Сергей Поляков и Ангелина Фроликова.

Минорных нот в этот тёплый семейный вечер добавил Алексей Лавренёв. Он поблагодарил участников движения «Губернский бал» за многолетнее сотрудничество и объявил о завершении своей работы в качестве художественного руководителя движения. В этот момент многие дамы не смогли сдержать слёз.

– Дорогие друзья и единомышленники! Почти 12 лет я участвую в развитии нашего движения «Губернский бал», в проектах, которые вместе с вами мы смогли сделать масштабными и значимыми для большого числа людей, – обратился к присутствующим Алексей Лавренёв. – Я уверен, что сейчас самое время дать дорогу молодым и талантливым. Создавать Губернский молодёжный бал должна, в первую очередь, сама молодёжь! Это даст новые идеи, новый рывок, новые горизонты! Спасибо вам!

Ещё одним сюрпризом этого вечера, на этот раз – приятным, стала игра «Танцы в виртуальной реальности», участники которой получили подарочные сертификаты на посещение первого в Рязани Клуба виртуальной реальности «InGame».

Участники «Губернского бала» отлично отдохнули и зарядились энергией для нового сезона. Он обещает много ярких событий: и череду мероприятий под общим названием «Рязань – новогодняя столица», и юбилей Великой Победы. Все эти праздники в Рязани просто не смогут обойтись без активного участия движения «Губернский бал».

Фото Захара Тумаева