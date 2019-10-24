Рязанцы стали реже жаловаться на результаты кадастровой оценки

Жители региона стали реже жаловаться на результаты кадастровой оценки. Об этом заявил министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров.

Глава ведомства отметил, что этого удалось достичь благодаря переходу области на новый формат предоставления кадастровых услуг в рамках принятия нового федерального закона. Ранее кадастровой оценкой занимались частные специалисты, теперь её уполномочено проводить специализированное государственное бюджетное учреждение.

По словам Майорова, до перехода региона на новый формат предоставления подобного рода услуг жители Рязанской области часто жаловались на результаты экспертиз, нередко граждане оспаривали полученные данные в суде. Сейчас количество жалоб и претензий уменьшилось в 10 раз и в 6 раз сократилось количество судебных процессов.

Отметим, что Рязанская область по поручению губернатора Николая Любимова одна из первых в России реорганизовала процесс проведения кадастровой оценки в соответствии с новым федеральным законом.