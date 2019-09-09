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Рязанцы проголосовали за скейт-парк в Дашково-Песочне

Большинство рязанцев проголосовали за то, чтобы в районе КДЦ «Октябрь» появился скейт-парк. Опрос проводился на сайте администрации города Рязани. Участие в нём приняли 5 376 человек.

Рязанцам предлагалось на выбор четыре варианта – восстановить фонтан, организовать скейт-парк, разбить цветник или свой вариант. За скейт-парк высказались 2665 человек.

Опрос горожан проводился и в школах №№59, 62, 72. Из 119 человек 62 проголосовали за цветник, 34 – за фонтан, 15 – за скейт-парк, свой вариант высказали 8 человек.

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова тоже проводила опрос. Из 120 опрошенных ею 48 выбрали скейт-парк, 37 – фонтан, 35 – клумбу.

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