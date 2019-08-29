Рязанцы попробовали фирменное блюдо Константина Ивлева

В четверг, 29 августа, в Рязани состоялся мастер-класс шефа Константина Ивлева. Повар приехал в Рязань в рамках проекта «GAZtro Tour», в котором он знакомит зрителей с различными гастрономическими особенностями регионов страны. Константин Ивлев вместе с бренд-шефом гостиничного комплекса «Старый город» Аленой Нефедовой приготовил для жителей города паштет из фермерского мяса кролика с орехами, коньяком и тимьяном.

– Я приехал в Рязань для того, чтобы проверить насколько те фермеры, которые заявляют о себе, выращивают качественные продукты, – заявил Шеф.

Идея этого гастро-тура заключается в том, чтобы показать зрителям своего канала и жителям города, который посещает Ивлев, какие у региона есть «food-подарки». Ведь вкусная еда запомнится навсегда.

– Рязань чувствует это. Вы богаты! Богаты не материально, а тем, что дала природа. В вашем регионе есть фермеры, которые занимаются этим профессионально. Сегодня хочу сказать большое спасибо Каролине, которая предоставила нам рязанского кролика, и Дмитрию за его хлеб со злаками и семечками, – поделился Константин.

Утром шеф Ивлев прогулялся по Первомайскому проспекту и был приятно удивлен тем, что на рынке ещё продаются свежие ягоды.

– Мы вдоволь наелись малины, ежевики. А сколько у вас интересного масла, – рассказал повар.

Зрители получили от Константина на память автограф и его фирменный «food-подарок», также у каждого желающего была возможность сфотографироваться с шефом.

Следующим городом, который посетит Константин Ивлев в рамках своего проекта, станет Нижний Новгород.