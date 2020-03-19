Рязанцев призывают оплачивать проезд картами, не передавая их кондуктору

Управление транспорта администрации города призывает рязанцев оплачивать проезд бесконтактным способом, используя карты. Также для профилактики распространения коронавирусной инфекции не рекомендуется передавать карту в руки кондуктору, а самостоятельно прикладывать ее к считывающему устройству.
Дезинфицирующими средствами советуют обрабатывать не только руки, но и карты, и смартфоны, с которых осуществляется оплата.
Для рязанских пассажиров доступны следующие безналичные способы оплаты проезда:
- банковской картой с возможностью бесконтактного платежа;
- смартфоном с поддержкой технологии NFC;
- транспортной картой или гаджетами «УмКА» (брелок, браслет).