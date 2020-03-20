Рязанцам рассказали о запасах продовольствия в регионе

Ситуация на продовольственном рынке региона находится под контролем. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона. Все продовольственные предприятия Рязанской области работают в обычном режиме и обеспечивают заказы магазинов в полном объёме.

При необходимости рязанские хлебозаводы могут увеличить выпуск продукции в 3 раза. А производство муки на мукомольных предприятиях региона уже превышает потребности области более чем в 4 раза. Но и здесь есть возможность расширить производство и объемы поставок муки на хлебозаводы.

Запасы зерна (пшеница, рожь, ячмень, овес, горох и др.) на элеваторах Рязанской области по состоянию на 19 марта 2020 года составляют 310 тыс. т, что больше прошлогоднего на 32%. Кроме того, оно хранится на складах агропредприятий. Общие запасы зерна в регионе составляют 675 тыс. т. Цены на пшеницу – 12,2-12,8 руб./кг, что ниже прошлогоднего на 10%.

Запасов картофеля в сельхозпредприятиях региона хватит на 26 дней (без учета картофеля, имеющегося в личных хозяйствах населения).

В Рязанской области, как и по всей стране, отмечается повышенный спрос на крупы. По информации представителей крупных торговых сетей, в магазинах их сейчас достаточно. При росте потребности увеличенные заказы ежедневно передаются в центральные офисы сетей. Доставка продукции осуществляется в штатном режиме.

На складах Скопинского мясоперерабатывающего комбината сейчас имеется 195 т мясных консервов. Предприятие готово увеличить выпуск продукции в 1,6 раза.

В Рязанской области работают более 30 заводов, производящих продукты длительного хранения: муку, макароны, сухари, каши и картофельное пюре быстрого приготовления, мясные, рыбные и плодоовощные консервы, сахар-песок, стерилизованное молоко, сливочное масло.