В Рязанской области возродили юношескую хоккейную команду

В Рязанской области по многочисленным просьбам родителей, общественных активистов и депутатов возрождена юношеская хоккейная команда. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на заседании регионального правительства.

– У нас были детская школа и взрослый хоккей, а юношеская команда отсутствовала. Ребятам приходилось уезжать тренироваться в другие субъекты РФ. Мы поправили это. Теперь этого разрыва не будет, и рязанцы смогут продолжать заниматься хоккеем, продолжать свою спортивную карьеру в родном регионе. Считаю это значимым достижением, – сказал губернатор.

В 2019 году на 11 млн. рублей увеличивается сумма средств на мероприятия по подготовке спортивного резерва и содействие развитию спорта высших достижений, в том числе на содержание команды молодежной хоккейной лиги.