На главную Рязань Общество Из квартиры парализованного рязанца на ул. Станкозаводская вывезено 16 тонн мусора
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Из квартиры парализованного рязанца на ул. Станкозаводская вывезено 16 тонн мусора

Сейчас 84-летний мужчина находится в Городской больнице № 5. Совещание по вопросу оказания дальнейшей помощи пенсионеру состоялось 11 октября в администрации города Рязани. В нем приняли участие заместитель главы администрации Надежда Штевнина, замминистра здравоохранения области Владимир Хоминец, а также представители региональных министерств и префектуры города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В ходе совещания обсуждался вопрос об оформлении инвалидности для мужчины и возможном его переводе в спецучреждение или оказания патронажной помощи на дому.

В настоящее время работа по очистке квартиры от мусора продолжается. В дальнейшем управление энергетики и ЖКХ городской администрации проведёт в ней дезинфекцию, после там планируется восстановить коммуникации и провести ремонтные работы.

Надежда Штевнина отметила, что такие факты важно выявлять вовремя и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем. В случае с этим пенсионером первыми на случившиеся обратили внимание неравнодушные рязанцы. Информация о 84-летнем парализованном и слепом мужчине, который проживает в захламленной квартире по ул. Станкозаводская, д. 5/1 с крысами и тараканами, появилась в паблике Вконтакте 8 октября.

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