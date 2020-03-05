В Рязани открылась выставка женских портретов

В четверг, 5 марта, в главном офисе Прио-Внешторгбанка открылась выставка рязанского фотохудожника Валентина Евкина под названием «Я вас люблю».

Уже 10 лет подряд накануне Международного женского дня фотограф дарит рязанкам очень добрый и красивый подарок – выставку портретов. Фотографии Валентин Евкин делает на улицах и в кафе, на концертах и семинарах, на выставках и на рабочем месте. В любой обстановке его героини на снимках – естественные и искренние.

Особенно любит Валентин Евкин случайные и неожиданные фотографии. Автор признаётся, что во время позирования женщине нужно больше времени для раскрепощения. В жизни же каждая представительница слабого пола прекрасна. Евкин отмечает: некрасивых женщин не бывает.

В этом году выставку Валентина Евкина дополнили снимки его учеников – Максима Калинина, Александра Карпикова, Виктории Салтыковой и Анастасии Никушиной. В каждой фотографии авторам удалось особенно ярко и точно передать характер и образ героинь.

























Увидеть фотопортреты рязанцы смогут в выставочном зале главного офиса Прио-Внешторгбанка. Выставка будет работать до 6 апреля.