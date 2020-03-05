В Рязани закрыли рабочую группу, созданную для решения конфликтов в УРТ

В четверг, 5 марта, состоялось рабочее совещание с участием руководителей управления транспорта администрации города, сотрудников предприятия «Управление Рязанского троллейбуса», депутатов Рязанской городской Думы и заинтересованной общественности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.



Участники встречи подвели итоги проделанной работы в рамках рабочей группы и обсудили планы на дальнейший период. Так, на собрании затронули тему заработной платы сотрудников предприятия, улучшений условий труда и отдыха, бесплатного проезда.



– На следующей неделе мы организуем коллективную встречу, где выслушаем все замечания и предложения по улучшению качества работы предприятия, – рассказал исполняющий обязанности директора «Управления Рязанского троллейбуса» Дмитрий Минченко. – Мы также готовы решать все вопросы сотрудников в оперативном порядке.



По итогам очередного заседания рабочей группы единогласно принято решение о разрешении конфликтных ситуаций и закрытии рабочей группы.



Дальнейшее взаимодействие планируется осуществлять ежемесячно в рамках коллективных собраний с руководством МУП «УРТ».

