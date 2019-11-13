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Руководителем Фонда капремонта станет Юрий Фурфурак

Фото: группа «Министерство ТЭК и ЖКХ»

В Рязани выбрали руководителя Фонда капремонта. Информация об этом появилась в группе «Министерство ТЭК и ЖКХ» ВКонтакте.

Победителем 3 этапа конкурса стал Юрий Анатольевич Фурфурак. К такому выводу пришла конкурсная комиссия во вторник, 12 ноября. Документы для участия в конкурсе на должность руководителя подавали три участника.

Напомним, что конкурс на вакантную должность объявили, когда стало известно, что бывший руководитель Фонда Марина Бондарева ушла с должности. Юрий Фурфурак временно исполнял её обязанности.

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