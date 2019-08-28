Авантюрные фильмы в реальной жизни. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.

История 78. Авантюрные фильмы в реальной жизни

Дон Корлеоне посмеялся бы, узнав, что его обвели вокруг пальца финансовые дельцы. А ведь именно это произошло с исполнителем роли Майкла в трилогии «Крестный отец» Френсиса Форда Копполы. Аль Пачино признался, что погорел на финансовой пирамиде. Он вложил несколько миллионов долларов США в инвестиционный проект, который оказался очередной версией классической схемы еще одного известного американского итальянца Карло (Чарльза) Понци. В итоге Аль Пачино признался, что хотя ситуация и выбила его из колеи, но он не отчаивается, ведь он по-прежнему востребован.

Звёзд, которые не знакомы с признаками финансовой пирамиды (агрессивная реклама, отсутствие реальной деятельности, обещание высоких процентов, постоянное привлечение новых членов), не так уж мало. И, к примеру, Стивен Спилберг мог бы по полочкам и кадрам разложить историю бедолаги, который поверил легенде Уолл-стрит, а в итоге оказался обманутым. Вот только этим бедолагой оказался сам Спилберг, как и тысячи других. Бернард Мэдофф создал настоящую империю. Он принимал участие в создании фондовой биржи NASDAQ, а его компания была ключевым игроком на этой бирже. В какой-то момент он признался детям, что инвестиционный фонд — «одна сплошная большая ложь». Те заявили на отца в полицию. Мэдофф был осужден на 150 лет. Под обломками его финансовой пирамиды рухнули и деньги, которые вложил один из благотворительных фондов Спилберга. Кстати, фильм по этой истории все же сняли, но не режиссер «Индианы Джонса»: в 2017 году его коллега по цеху Левинсон выпустил картину «Лжец, Великий и Ужасный» с Робертом Де Ниро в главной роли.