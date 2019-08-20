После ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело

После крупного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили представители Минтранса Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова.



Напомним, авария на мосту через Оку произошла в субботу, 17 августа. В результате неё один человек погиб, её восемь пострадали. Позднее в Минздраве региона сообщили о состоянии пострадавших.

