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После ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело

После крупного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили представители Минтранса Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова.

Напомним, авария на мосту через Оку произошла в субботу, 17 августа. В результате неё один человек погиб, её восемь пострадали. Позднее в Минздраве региона сообщили о состоянии пострадавших

– На данный момент работает следствие, которое выяснит все подробности и причины происшествия, – говорится в комментарии Минтранса Рязанской области. 

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