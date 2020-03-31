Педагоги и психологи расскажут, как распланировать день на карантине

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Минпросвещения России запускает онлайн-марафон «Домашний час». Каждый день в группе министерства «Вконтакте» лучшие педагоги, психологи, блогеры и эксперты в области культуры и искусства будут рассказывать о том, как построить день с пользой для себя и своих детей.

Марафон откроет министр просвещения Сергей Кравцов. Он расскажет о том, что будет происходить в системе образования в ближайшие дни и в долгосрочной перспективе, ответит на вопросы зрителей.

Первый прямой эфир состоится уже сегодня, 31 марта, в 12:00.