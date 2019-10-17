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Объявлены финалисты конкурса «Дом моей мечты»

Конкурс «Дом моей мечты» от строительного холдинга Vellcom group вышел на финишную прямую.

Вашему вниманию предоставляются работы ребят, которые вышли в финал. Это был не простой выбор, ведь в жюри были одни профессионалы, из 250 работы были выбраны 40 лучших. Теперь дело за вами. Просим перейти по ссылке в группу в контакте и поставить «лайк» (проголосовать) за понравившиеся работы, голосование продлится до 18 октября 2019 года.

По итогам народного голосования будет выбрано 18 победителей, которые получат ценные подарки. Также компания Vellcom group выберет лучший на её взгляд рисунок и наградит автора специальным призом.

Vellcom group приглашает всех ребят и их родителей 20 октября в 14 00 в ТРЦ «Премьер» на большой праздник, после которого пройдет награждение победителей конкурса.

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