Николай Любимов: Контакты, которые начали налаживать рязанские предприниматели в Люксембурге и Бельгии, в ближайшем будущем дадут результаты

В среду, 16 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об итогах деловой поездки делегации региона в Бельгию и Люксембург.

Основным направлением, в котором Рязанский регион планирует сотрудничать с иностранными инвесторами, является сфера логистики. Этой теме и были посвящены переговоры, сообщает сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что состоялись встречи с руководством люксембургской компании NewBridge, которая собирается заниматься строительством «Сухого порта» в Рязанской области, с представителями крупных логистических компаний Бельгии, руководством аэропорта города Льежа, занимающегося грузовыми перевозками. По мнению Николая Любимова, опыт грузового аэропорта Льежа будет полезен.

Очень важной частью визита Николай Любимов назвал встречи рязанских предпринимателей с деловыми кругами Люксембурга и Бельгии.

– Делегация региона состояла в большинстве своем именно из предпринимателей. Думаю, что те контакты, которые они начали налаживать, уже в ближайшем будущем дадут свои результаты, – отметил Губернатор. – Надеюсь, что у них появятся долгосрочные партнеры, с которыми они будут строить совместный бизнес. Это касается как размещения новых производств у нас, в Рязанской области, импорта оборудования и технологий, так и экспорта наших товаров и продукции в Европу.

Губернатор сообщил о том, что есть предварительные договоренности и Рязанский регион ждет ответного визита люксембургского бизнес-сообщества и делегации Торговой палаты Бельгии.