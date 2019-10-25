Николай Любимов возложил цветы к Монументу Победы

В пятницу, 25 октября, в Рязани состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области. В память о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, рязанцы возложили цветы к монументу Победы. Участие в мероприятии принял и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В рамках военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области» проводятся в Рязанской области проводятся презентационные мероприятия с показами видеофильмов, фотоматериалов, образцов вооружения и специальных технических средств, организованы показательные и творческие выступления.