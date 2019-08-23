Николай Любимов: Участие в национальных проектах открывает для региона большие возможности

В четверг, 22 августа, состоялось заседание Совета по развитию трудовых ресурсов при губернаторе Рязанской области.

Участники заседания обсудили приоритетные национальные задачи, обозначенные президентом РФ В.В. Путиным. Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец представил информацию о работе по переобучению (повышению квалификации) сотрудников предприятий, которая проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также профобучению работников предпенсионного возраста, предусмотренному региональным проектом «Старшее поколение в Рязанской области» нацпроекта «Демография».

Николай Любимов отметил, что участие в национальных проектах открывает для региона большие возможности. Рязанская область уже вошла в число пилотных субъектов России, где в рамках нацпроекта

«Производительность труда и поддержка занятости» организована работа по повышению профессионального уровня специалистов. «Только в этом году пройти обучение смогут более 350 человек. Это значит, что они смогут освоить новые технологии, научиться работать с инновационным оборудованием, применять последние отраслевые разработки, – сказал Губернатор. – Предприятия, которые занимаются обучением сотрудников, получают субсидии на возмещение затрат. Только в текущем году на это предусмотрено свыше 33 млн. рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета. Со своей стороны мы также частично софинансируем эту меру поддержки. Считаю, что проект очень правильный и интересный. Обращаюсь к руководителям предприятий с просьбой еще активнее включаться в процесс».

Говоря о важности реализации регионального проекта «Старшее поколение в Рязанской области» нацпроекта «Демография», Губернатор подчеркнул, что в рамках этой работы люди предпенсионного возраста могут повысить свою квалификацию, обучиться новым востребованным профессиям.

«Ежегодно до 2024 года включительно в проекте смогут принять участие не менее 385 жителей региона. На сегодняшний день более 230 человек уже проходят такие образовательные программы. Важно, что проект относится не только к профессиям экономического сектора, но и социальной сферы», – подчеркнул Николай Любимов.

На заседании были также рассмотрены вопросы участия работодателей региона в мониторинге по определению потребности в кадрах на среднесрочный 7-летний период; развития наставничества на базе промышленных предприятий региона; организации стажировок студентов на производствах; модернизации подготовки кадров на основе международных стандартов Ворлдскиллс и потребностей рынка труда. Кроме того, был утвержден плана работы Совета на 2 полугодие 2019 года.