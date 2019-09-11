Николай Любимов предложил скорректировать нормативно-правовую базу в отношении промышленных кластеров и технопарков

Во вторник, 10 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в пленарной сессии Национального форума по импортозамещению, который стартовал в Москве в рамках 5-й Международной выставки «Импортозамещение». Глава региона озвучил ряд предложений, направленных на повышение эффективности реализуемых мер господдержки в этом направлении.

В Рязанской области сегодня активно создаются кластеры. Сформирован первый инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров. По словам губернатора, до конца 2019 года планируется формирование радиоэлектронного промышленного кластера. Одним из основных направлений является открытие промышленных технопарков с подготовленной инфраструктурой.

– В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории региона не менее трёх таких парков с привлечением мер господдержки, – сказал глава региона.

Как отметил Николай Любимов, нормативно-правовая база в отношении промышленных кластеров и технопарков нуждается в определенном совершенствовании. По словам главы региона, в частности, на федеральном уровне необходимо внести изменения, которые предусматривают возможность получения статуса участника промышленного кластера для субъектов, не имеющих кооперационных связей с другими участниками кластера, реализующих проекты по локализации производства сырья, материалов или комплектующих изделий в интересах участников промышленного кластера.

Губернатор предложил также скорректировать федеральную госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и предусмотреть субсидирование участников кластеров на реализацию совместных проектов для повышения уровня локализации продукции, производимой на территории страны. В рамках федеральной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» Николай Любимов предложил снять ограничения на повторное участие субъектов РФ в конкурсном отборе проектов по созданию технопарков при наличии ранее поддержанных незавершенных проектов, сообщает сайт регионального правительства.

По мнению губернатора, нужно предусмотреть увеличение объёмов господдержки технопарков и промышленных технопарков в 2020-2021 гг. в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – не менее 4 млрд. рублей ежегодно без увеличения совокупного объема финансирования указанного направления.