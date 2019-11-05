Наталья Тур рассказала рязанцам о своём творчестве

Во вторник, 5 ноября, в Рязанском выставочном зале прошла творческая встреча с художницей Натальей Тур.

Наталья – профессиональный художник, закончила Академию художеств в Санкт-Петербурге.

— У меня никогда не было метаний кем стать, потому что я сразу поняла, что буду заниматься творчеством, и это будет основным моим призванием. Я поступила в Академию только со второго раза, но ведь неудачи толкают нас вперёд, — поделилась художница.

Все сюжеты художница берет из жизни, из того, что к ней приходит в ощущениях. Все предметы, места, люди действительно существуют.

По словам Натальи, она с 4 курса начала путешествовать и до сих пор не может остановиться. Побывала во Франции, Чехии, Германии, Голландии, на Кубе. Также любит ездить и по России. У неё есть серия работ «Панорама путешествий».

— Творческий путь у всех разный. У меня вот постоянные выставки, путешествия. Однажды мы проехали от самой западной части бывшего Советского союза до Курильских островов без самолётов, — поделилась художница.

По мнению Натальи, каждая картина должна вызывать эмоции и делать человека лучше.

Художница также много работает над портретами. Любит подходить творчески даже к заказным работам.