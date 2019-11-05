В Рязани перекроют движение в районе парка Железнодорожников в связи с открытием памятника росгвардейцам



В связи с торжественным мероприятием, посвященном открытию памятника росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга, 8 ноября с 09.30 до 13.00 будет закрыто движение транспорта в районе парка Железнодорожников на участке от перекрёстка площади Победы до дома №1 корп. 2 по ул. Чкалова. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В связи с этим администрация просит автомобилистов не оставлять личный транспорт в указанном месте. В период с 06.00 до 08.00 в районе места проведения мероприятия будет работать эвакуатор.