Главный нарколог минздрава РФ одобрил тестирование учащихся на наркотики в Рязанской области



5 ноября главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн прокомментировал решение, принятое на заседании правительства Рязанской области о реализации в регионе пилотной программы по углубленному профилактическому осмотру учащихся на выявление потребления наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

По его словам, во многом определяющим фактором послужила активная позиция региональной власти в реализации проекта. Он также отметил профессиональную наркологическую службу региона.

Евгений Брюн подчеркнул большую значимость решения о проведении тестирования на потребление наркотиков и психотропных веществ с 13-летнего возраста, поскольку «раннее вмешательство» даёт наиболее положительные результаты и повышает эффективность дальнейшей работы. По словам нарколога, в настоящее время порядка 90% людей, которым предлагается пройти тестирование, согласны на его проведение.

Брюн выразил уверенность в том, что в перспективе опыт Рязанской области будет распространён в других регионах страны.