Найденные под Рязанью останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, передали на экспертизу

Останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов пензенского дела «Сети» Екатерине Левченко, передали на экспертизу в криминалистический центр УМВД по Рязанской области. Это рассказал «Медузе» источник в полиции.

Напомним, что останки человека были обнаружены в лесу рядом с населенным пунктом Лопухи под Рязанью. Труп был найден рядом с тем местом, где до этого было найдено тело еще одного знакомого фигурантов дела «Сети» Артема Дорофеева (он исчез вместе с Левченко).

В совершении убийства Артема Дорофеева сознался фигурант пензенского дела умвд«Сети» Алексей Полтавец. Он сообщил о преступлении сотрудникам «Медузы». Кроме того, Полтавец уточнил, где могут находиться останки Левченко, а корреспонденты передали эти данные стражам порядка.