На ярмарках выходного дня в Рязани продано 12т мяса и 14т молока

В субботу в Рязани состоялись традиционные ярмарки выходного дня. 222 производителя представили свою продукцию на 348 местах. За день было продано 12,3 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,3 т молока и молочных продуктов, 6,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 3,4 т живой рыбы, 9 т картофеля, 4,4 т овощей, 9,7 т груш и яблок, 0,5 т меда и продуктов пчеловодства.

Следующие ярмарки выходного дня состоятся в субботу, 8 февраля. Они пройдут в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ». Кроме того, организована ежедневная торговля продукцией местных производителей на ряде площадок в областном центре, наиболее крупная из которых расположена в Торговом городке