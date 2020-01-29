На прошлой неделе в Рязани ликвидировали три свалки

В Рязани продолжаются работы по благоустройству уборке дворов, а также территорий, закреплённых за предприятиями и организациями города, вывозу мусора и ликвидации надписей на фасадах домов.

На прошлой неделе в Октябрьском районе 8 надписей были ликвидированы на улицах Тимакова и Новоселов. В Советском районе удалили надписи в арке между домами 1 и 3 на пл. Театральной. Ликвидированы три несанкционированных свалки: у дома 34 по ул. Качевской, в районе дома 2 по ул. Старореченской, у дома 67 по ул. Покровской. В результате было вывезено около 90 куб. м древесных отходов и мусора.

На улицах Дзержинского, Гагарина, Братиславская, Полетаева, Чернышевского, Гоголя, Толстого, Островского, Березовая, Щорса, Черновицкая было демонтировано 73 рекламных таблички, сообщает сайт администрации.

Возле остановки общественного транспорта «пл. Победы» ликвидировали несанкционированную торговлю трикотажем.

Работы по основным направлениям деятельности районных префектур МКУ «Управление по делам территории города Рязани» будут продолжены.