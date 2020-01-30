На какие налоговые льготы может рассчитывать мать-одиночка

В проект РИА «7 новостей» «Прокуратура поясняет» обратилась женщина, которая воспитывает ребёнка одна. Её интересовало, на какие льготы может рассчитывать мать-одиночка.

Разбираемся в вопросе вместе с прокурором Кораблинского района Екатериной Олениной.

В случае отсутствия у ребенка второго родителя, такой родитель в налоговых правоотношениях относится к категории «единственный родитель».

В данном смысле родитель будет признан единственным в случае смерти второго родителя; признания родителя безвестно отсутствующим либо объявления родителя умершим.

Право на получение стандартного налогового вычета в двойном размере также имеет мать, если ребенок рожден вне брака и отцовство не установлено.

Абзацем седьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена льгота единственному родителю в виде налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, который предоставляется в двойном размере.

При этом если единственный родитель заключит брак, то предоставление двойного налогового вычета будет прекращено с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Названной налоговой льготой вправе воспользоваться также единственный приемный родитель, единственный усыновитель (опекун, попечитель).

Налоговый вычет предоставляется гражданину на основании документов, подтверждающих право на такой вычет.