На главную Новости Рязани

На какие налоговые льготы может рассчитывать мать-одиночка

В проект РИА «7 новостей» «Прокуратура поясняет» обратилась женщина, которая воспитывает ребёнка одна. Её интересовало, на какие льготы может рассчитывать мать-одиночка.

Разбираемся в вопросе вместе с прокурором Кораблинского района Екатериной Олениной.

В случае отсутствия у ребенка второго родителя, такой родитель в налоговых правоотношениях относится к категории «единственный родитель».

В данном смысле родитель будет признан единственным в случае смерти второго родителя; признания родителя безвестно отсутствующим либо объявления родителя умершим.

Право на получение стандартного налогового вычета в двойном размере также имеет мать, если ребенок рожден вне брака и отцовство не установлено.

Абзацем седьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена льгота единственному родителю в виде налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, который предоставляется в двойном размере.

При этом если единственный родитель заключит брак, то предоставление двойного налогового вычета будет прекращено с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Названной налоговой льготой вправе воспользоваться также единственный приемный родитель, единственный усыновитель (опекун, попечитель).

Налоговый вычет предоставляется гражданину на основании документов, подтверждающих право на такой вычет.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские школьники посетили урок экологии на очистных сооружениях РНПК

Рязанцам предлагают послушать «Диалоги эпох»

Кассир «Дикси» убил посетителя ударом в живот