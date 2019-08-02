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Монеты с воинской выучкой. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе Рязань отмечает день города, потому и истории будут связаны с монетами, отразившими знаковые для рязанской земли вещи.

История 60. Монеты с воинской выучкой

Рязанская область всегда отличалась особой воинской доблестью. Легендарные герои, Евпатий Коловрат и Добрыня Никитич, были уроженцами рязанской земли, как и создатель знаменитого на весь мир пистолета «ПМ» Николай Макаров. Первое ополчение собрал рязанский боярин Прокопий Ляпунов, а битва на Воже стала предтечей Куликовской битвы. Но сегодня Рязань четко ассоциируется с одним конкретными родом войск – ВДВ.

Именно здесь 13 ноября 1918 года на основании приказа Народного Комиссара по военным делам были сформированы первые курсы командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии, которые постепенно превратились в уникальное высшее учебное заведение. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова готовит офицеров ВДВ. К 100-летию прославленного вуза в прошлом году Банк России выпустил памятную монету. На ней – гордость училища, его выпускник, в момент вручения диплома, который стоит на фоне изображений строя товарищей, самолета и парашютов. Тираж серебряной монеты составил всего 2 тысячи экземпляров, она сразу же стала нумизматической редкостью, ведь получить такой денежный знак захотели бы все десантники страны.

Свою боевую выучку «голубые береты» показывают, в том числе, в рамках Армейских международных игр. Состязания ВДВ «Десантный взвод» в 2015 году проходили на полигоне «Дубровичи». Кроме того, Рязань трижды принимала состязания авиаторов, «Авиадартс». Вода, земля и небо нашли свое отражение на монете, которая вышла в свет в 2018 году. Это 25 рублей из медно-никелевого сплава, на реверсе которых можно увидеть танк, корабль и самолет.

Вопрос: А фамилию какого выступающего за Рязань спортсмена, который тоже с 2005 года носит погоны, можно увидеть на монете из латуни «Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне»?

  • У. Куржев
  • А. Куржев
  • И. Нифонтов
  • И. Мелешина

Ответы следует присылать на электронную почту [email protected] с пометкой «155 историй».

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