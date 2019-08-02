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Рязань

В Рязанском кардиодиспансере на тысячу в год увеличивается количество малоинвазивных операций

В Рязанском кардиодиспансере на тысячу в год увеличивается количество эндоваскулярных малоинвазивных операций и методов диагностики. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

При таких операциях для доступа к сложным анатомическим структурам или внутренним органам достаточно небольшого кожного разреза и введения проводника через сосуд.

— Особенно актуально эндоваскулярное лечение в сердечно-сосудистой хирургии. С помощью этой техники есть возможность избавлять больных от бляшек и тромбов, проводить шунтирование, устанавливать специальные фильтры, улавливающие тромбы в венах. Этот метод необходим при лечении ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни, облитерирующего атеросклероза сосудов, а также для профилактики тромбоэмболии легочной артерии. Способ малотравматичен, при его применении значительно сокращается срок реабилитации пациентов, –рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.

По словам Данилова, специалисты медучреждения осваивают новые, всё более сложные направления лечения, в том числе, такие как установка аортального клапана сердца, эндопротезирование аорты при аневризме. Раньше их делали исключительно в столичных клиниках, сегодня жители региона могут получать такие виды высокотехнологичной медицинской помощи в Рязани.

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