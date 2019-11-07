РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 123. Монеты готовы раскрыть секреты. Где искать код?

QR-код сегодня можно встретить в самых разных сферах жизни: на зданиях, табличках, товарах. А несколько лет назад такие несущие информацию знаки появились и на деньгах. В 2012 году монетный двор Нидерландов представил монеты с матричным кодом. Если его отсканировать, для чего потребуется обычный смартфон, можно перейти на официальный сайт Королевского монетного двора. QR-код расположили на одной стороне, другая же украшена портретом королевы Беатрикс. Голландцы, которые стали пионерами в размещении кода на деньгах, остановились на двух вариантах – золотом и серебряном, тиражом 3500 и 12500 штук соответственно.

С тех пор матричные коды получили пропуск на банкноты и монеты. Например, в Латвии на монете «Национальный предприниматель» цифровой след содержал послание будущим поколениям бизнесменов. Денежный знак был выпущен тиражом всего 3000 экземпляров. Чтобы его приобрести, люди выстаивали очереди с номерками, а выдавали им не более одной штуки в руки.

Банк России в 2014 году выпустил в золоте, серебре и бронзе памятную монету, посвященную российским спортсменам – чемпионам и призерам XXX Олимпиады в Лондоне. Фамилии разместили на аверсе, а вот на реверсе — рельефные фигуры атлетов с античных рисунков и QR-код. 2015 год ознаменовался выпуском памятной банкноты с QR-кодом, посвященной Крыму. А в 2017 году они впервые попали на банкноты массовых серий — это 200 и 2000 рублей. Если считать код, можно перейти на сайт Банка России и узнать все признаки подлинности отечественных банкнот.