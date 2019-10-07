Маленькой Анжеле необходимы средства на реабилитацию

Пятилетней Анжеле из Рязани необходима платная реабилитация расстройство аутистического спектра и сенсорно-моторная алалия. Анжела – улыбчивая, жизнерадостная девочка, легко идет на контакт с окружающими и радует их своим позитивом, но не говорит.

До года Анжела развивалась в соответствии с возрастом, потом все накопленные навыки сошли на нет. Сначала Анжела занималась в рязанском центре. С 2018 года наблюдается у невролога в Москве в Центре речевой неврологии. Там девочка прошла 3 курса реабилитации, которые дают хороший отклик: Анжела стала менее гиперактивна, более усидчивая, появились звукоподражания, стала выполнять некоторые поручения взрослых, умеет считать до 10.

Курсы реабилитации надо продолжать и дальше, чтобы закрепить полученные навыки и наработать новые. Но, к сожалению, возможности мамы оплатить лечение исчерпаны, ведь воспитывает она её одна. Мама обратилась за помощью в фонд «ПроДетство». Осталось собрать 76 000 рублей.

Чтобы помочь прямо сейчас, отправь SMS на номер 7715 с текстом: «сказка» пробел сумма пожертвования, например, сказка 300.

Оказать помощь можно через Фонд «ПроДетство»

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО»

ИНН 6230091677 / КПП 623001001

Расч/счет 40703810253000000480

БИК 046126614 к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань

Назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 15.

Если вы хотите перечислить от организации — то возможно заключение договора о пожертвовании или предоставление официального письма от фонда.