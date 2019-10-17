Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев выложил видео со съёмок в Рязани. На 25-минутном видеоролике шеф гуляет по городу, а также угощает рязанцев паштетом из кролика с хрустящим луком, лесным орехом и маслом белого трюфеля. Видео появилось на YouTube-канале в четверг, 17 октября.

Оригинальное блюдо шеф-повар приготовил на улице Почтовой. Получить автограф шефа и попробовать деликатес собралось огромное количество рязанев.

Отметим, что Константин Ивлев приезжал в Рязань в рамках проекта «GAZtro Tour», чтобы показать зрителям своего канала и жителям города «food-подарки» региона.