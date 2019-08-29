Кассиры розничных торговых сетей могут повысить квалификацию

Стартовало дистанционное обучение по специальной программе Банка России для кассовых работников торговых организаций. Это два бесплатных курса, «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Информация была подобрана специально для кассиров: как выглядят денежные знаки, на какие защитные признаки следует обратить внимание, как проверить подлинность и удостовериться в платежеспособности.

– Большинство подделок обнаруживают еще при попытке их реализации. Тем не менее, в банковском секторе Рязанской области в I полугодии 2019 года выявлено 103 фальшивых денежных знака Банка России. Их не распознали те, с кем взаимодействовали злоумышленники, – говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Ольга Егорова. – Программа как раз рассчитана на то, чтобы снизить риск попадания фальшивок в оборот через сферу торговли.

Модуль по определению платёжеспособности позволит сократить случаи отказа кассовыми работниками в приеме у населения незначительно поврежденных денежных знаков Банка России при оплате товаров в магазинах розничных сетей. Участники программы должны самостоятельно освоить учебный курс в течение месяца. Это позволит получить знания без отрыва от основной работы. В конце предусмотрен тест. Те кассиры, которые успешно справятся с этим заданием, получат именной сертификат и специальный отличительный знак. Его можно разместить на рабочих местах.

Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России university.cbr.ru. Регистрация осуществляется через представителей розничных сетей.