В Рязани состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

В четверг, 29 августа, в «Центре занятости населения» прошла специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство предлагали более 10 организаций: ПАО «Мобильные системы», ООО «Световые технологии», «МАЗ Сервис», Рязанская областная электросетевая компания, Рязанский государственный медицинский университет, Почта России, Сити-банк, торговая сеть «Европа», «Барс-Ритейл» и другие.

Вакансии предлагались абсолютно разные: специалист call-центра, специалист по ведению клиентских счетов, повар, кондитер, продавец, парковщик, электромонтёр, старший контролер.

У всех желающих была возможность оставить резюме на портале «Работа в России», пообщаться с профессиональным консультантом «Центра занятости населения», а также обсудить особенности трудоустройства с юристом.