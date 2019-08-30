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Как в Рязани отметят День знаний. Программа мероприятий

Учебный год в этом году начнётся в понедельник, 2 сентября. А в День знаний 1 сентября в Рязани будет много интересного. Выбирайте мероприятие по душе.

11.00 – праздник «День кинознаний» в кинотеатре «Кинолюкс» в ТРЦ «Барс» на Московском. Вас ждёт масса увлекательных мастер классов, научное шоу, весёлые герои мультфильмов. Вход свободный попкорн выдаётся при покупке детского билета в кино

12.00 – кинофестиваль «День знаний» в КДЦ «Октябрь»
12.00 – День знаний в библиотеке на Почтовой.
12.00 – в «Арена-Атрон» боулинг работает с 12.00, а с 14.00 всех гостей ждёт бесплатный аэрохоккей и анимационная программа!

13.00 – Крио-шоу ко Дню знания в ТРЦ «Малина».

14.00 – отчётный концерт проекта «Большая сцена» в ТРЦ «Премьер».
14.00 – День всезнания в ТРЦ Виктория Плаза.

15.00 – фестиваль рязанских мастеров «Рязань мастеровая» в Лесопарке.

16.00 – праздник ко Дню Знаний в Лесопарке.
16.00 – праздничная программа в Мамином парке на улице Васильевской от детского центра «Краски Детства».

18.00 – картинг на парковке ТЦ «Барс на Московском».

19.00 – магический праздник и кинопоказ от Дом.ru на Лыбедском бульваре.

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