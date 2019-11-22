РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.
История 134. Солнечный круг, деньги вокруг. Как банкнота помогала при Солнечном затмении?
День сменился ночью. Такие упоминания можно встретить в древнейших письменных источниках по всему миру. Люди опасались солнечного затмения, считая сокрытие светила предвестником беды. Затем это астрономическое явление стало для ученых важным ключом к выстраиванию исторической линейки: зная, когда происходило затмение, можно было расположить хронологически верно и другие события в той или иной стране.
Сегодня солнечное затмение привлекает не меньше внимания. И хотя с ним в гораздо меньшей степени связаны суеверия, оно остается важным природным знаком. Туристические компании продают поездки в те точки земного шара, где можно увидеть наиболее полную картину, самолеты меняют курс, чтобы пассажиры могли насладиться этим явлением, а продавцы сварочных масок или же специальных очков делают кассу.
Не осталась в стороне и финансовая система. 11 августа 1999 года солнечное затмение было лучше всего видно в столице Румынии – Бухаресте. Траектория была понятна заранее, поэтому в Румынии к знаковому событию выпустили памятную банкноту номиналом 2000 лей. На ее лицевой стороне можно было увидеть Солнечную систему и само затмение. На оборотной расположили карту страны, отметив точки, где просмотр был бы наиболее продуктивным. Но уникальность этой банкноты в том, что создатели предусмотрели на ней специальное затемненное окошко. Через него можно было наблюдать за тем, как скрывается солнечный диск, не опасаясь повредить глаза.