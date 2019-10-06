История рязанского памятника архитектуры, где когда-то торговали хлебом

РИА «7 новостей» продолжает знакомить рязанцев с историей архитектурных шедевров. На этот раз в проекте «Здания» мы расскажем о Торговых рядах, построенных в стиле классицизма по проекту губернского архитектора Ивана Сулакадзева.

Торговые ряды появились на центральной площади города ещё в первой четверти XIX века. По замыслу архитектора Сулакадзева торговые ряды должны были представлять собой четыре одноэтажных здания по периметру площади. Но построили только три корпуса: два продольных (южный и северный) и один поперечный (между Соборной и Почтовой улицами). В 1807 году был назначен новый губернский архитектор Н. П. Милюнов, который принялся за реконструкцию рядов. Он предложил надстроить ряды вторым этажом и построить ещё два поперечных корпуса на западной стороне площади, а края продольных корпусов украсить полуротондами.

В итоге были построены шесть корпусов, которые окружили площадь по периметру, обозначив её современные границы. По их подобию стали строиться торговые ряды в Касимове, Елатьме и Раненбурге (ныне Чаплыгин Липецкой области).

Один из проектов Новобазарной площади первой трети XIX века. Можно увидеть, что продольные корпуса стоят не во всю длину площади. Их западные фрагменты с ротондами построили только во второй половине XIX века.

В 1837 году в Рязани случился крупный пожар и многие деревянные дома в городе были уничтожены, после чего активно началась каменная застройка. Самым известным изображением пожара стала картина художника Михаила Бровкина под названием «Пожар на площади Нового базара в Рязани в 1837 году».

Поначалу торговали в рядах только хлебом, поэтому они вместе с площадью и получили название Хлебных. Со временем площадь становится главным торговым местом города, а в середине XIX века становится Новобазарной.

В продольном северном корпусе торговали мануфактурными и галантерейными товарами. В длинном южном — мукой и горшками. В поперечном юго-восточном корпусе торговали железом, в северо-восточном — одеждой, обувью и книгами. В поперечных западных строениях продавали бакалейные товары, табак и пряники.

До наших дней сохранилось только два корпуса из шести: по улице Кольцова и улице Краснорядской. Торговое назначение ряды утратили после отмены НЭПа, их стали использовать под склады и конторы, поэтому уходы за ними практически не было. В результате, к началу 90-х годов здания пришли в плачевное состояние.

Площадь Ленина в 1930-е годы.

В 1924 году Базарную площадь переименовали в площадь Ленина. Тогда же начали сбор средств на памятник вождю. Первый памятник Ленину открыли 1 мая 1937 года, работа была выполнена скульптором Г. Алексеевым.

Нынешний памятник появился на площади Ленина в 1957 году. Для его установки снесли два поперечных западных корпуса торговых рядов.

На данный момент один из корпусов Торговых рядов выглядит весьма «обжитым»: в нём расположились магазинчики, офисы и кафе.

А корпус, что стоит на Краснорядской, сейчас в процессе реставрации. Торговые ряды являются объектом культурного наследия федерального значения.

Источники:

http://ryazan.progulkipo.ru/lenin-square

Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области»