Германия: груз долгов разогнал цены. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе узнаем, как разные страны сталкивались с гиперинфляцией.

История 72. Германия: груз долгов разогнал цены

Один из самых известных примеров гиперинфляции – Германия начала XX века, хотя она и не была самой продолжительной, разрушительной для экономики и не демонстрировала максимальный процентный рост в истории.

1918 год. Первая мировая война закончилась поражением Германии и ее союзников. И сразу же обострились процессы, которые начались ранее: количество денег в стране было избыточным, финансовая система не справлялась. Победители тем временем требовали выплат репараций, на которые нужны были немалые суммы. Когда денег стало не хватать, правительство от выплат отказалось. В ответ оказались оккупированы промышленные области Германии, что еще больше дестабилизировало экономику. Руководство Веймарской республики перестало ограничивать выпуск марок. Цены устремились вверх.

Поначалу это удавалось скрывать: низкую стоимость искусственно поддерживали карточной системой распределения продуктов. Но долго так продолжаться не могло. За 4 месяца 1923 года денежная масса выросла в 132 тысячи раз, а уровень цен – в 850 тысяч. Если до войны буханка хлеба стоила 0,29 марки, то на пике инфляции она продавалась за 430 млн марок. Вкладчики остались ни с чем, зато должники радовались, ведь они могли с одной недельной зарплаты отдать сумму, за которую раньше планировали расплачиваться годами.

В 1924 году правительство страны взяло курс на стабилизацию национальной валюты. Была введена новая рентная марка, которая была обеспечена залогом недвижимого имущества. По установленному порядку каждый предприниматель, владелец недвижимости или земли был обязан передать государству 4% своего недвижимого имущества. Одна рентная марка была эквивалентна 1 млрд прежней. Постепенно рост цен удалось нормализовать.