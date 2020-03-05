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Эпидемиологи рассказали о мерах профилактики коронавируса

5 марта в агентстве «7info» состоялся «круглый стол», посвящённый распространению коронавируса и способам профилактики инфекции. В нём приняли участие заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова, врачи-инфекционисты Елена Смирнова и Елена Любинская.

Они отметили, что опасность возникновения инфекции в Рязанской области повышается в связи с ростом количества заболевших в других странах и широкое распространение коронавируса в мире. Основными мерами профилактики участники «круглого стола» назвали изоляцию больных и другие карантинные мероприятия, использование дезинфицирующих и защитных средств. Ирина Котова указала на необходимость содержать в чистоте рабочие места: поверхности, компьютерные мыши,  коврики. По словам врачей, офисы необходимо проветривать не менее 4 раз в день, в целях безопасности нужно использовать установки для обеззараживания воздуха.

Главными признаками коронавирусной инфекции являются температура, кашель, одышка. В любых подозрительных случаях необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

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