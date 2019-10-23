Елена Сорокина проверила ход ремонта библиотеки им. С.А. Есенина

Елена Сорокина осмотрела ход ремонта библиотеки им. С.А. Есенина. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



Осмотр входной группы и помещений Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина состоялся 23 октября. В нём приняли участие глава администрации Рязани Елена Сорокина, директор Центральной библиотечной системы города Лариса Крохалёва, представители надзорных ведомств и подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы.



В здании уже выполнен ремонт кровли, продолжаются работы по реконструкции входной системы и ремонту фасада здания с заменой стеклопакетов. Также, проводятся работы по монтажу системы вентиляции, косметическому и капитальному ремонту помещений библиотеки.



По словам Ларисы Крохалёвой, ремонтные работы планируется завершить к концу ноября.



– Мы запланировали открытие библиотеки в начале декабря в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020», разработав тематические мероприятия, которые гармонично впишутся в концепцию праздника, – отметила она.



Руководитель ЦБС также рассказала о планах по перепланировке внутренних помещений и о том, что теперь учреждение будет работать по новым стандартам и станет центром притяжения горожан.



В ходе осмотра Лариса Крохалева предложила главе администрации рассмотреть возможность благоустройства территории перед зданием библиотеки. Она подчеркнула, что обсудила этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, готовыми оказать содействие в приобретении посадочного материала. Елена Сорокина отметила, что это отличная инициатива и идея для рационального использования площадки и проведения мероприятий в летний период.



– Благодаря поддержке правительства и губернатора Рязанской области Николая Любимова стала возможной реализация такого масштабного проекта. После реконструкции и ремонта, учреждение станет библиотекой новой формации, настоящим социально-культурным центром города. Это огромная и тяжелая работа, но Вы обязательно справитесь со всеми задачами, – отметила глава администрации в завершение встречи.

