Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поблагодарила жителей города за участие в общегородском субботнике. Соответствующий пост размещён на её странице в Фейсбуке.



– Я вижу, что участников с каждым разом становится всё больше и больше, – написала Елена Сорокина. – Искренне верю, что вместе мы способны на многое!



Напомним, второй общегородской осенний субботник прошёл 19 октября. Участие в нём принял и губернатор Рязанской области Николай Любимов.



По словам Сорокиной, в этот раз участие в субботнике приняли более 1300 человек. Сама глава администрации убирала территорию около улиц Тимуровцев и Советской Армии. В это время она также общалась с местными жителями.

