На главную Рязань Власть Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике
РязаньВласть

Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поблагодарила жителей города за участие в общегородском субботнике. Соответствующий пост размещён на её странице в Фейсбуке. 

– Я вижу, что участников с каждым разом становится всё больше и больше, – написала Елена Сорокина. –  Искренне верю, что вместе мы способны на многое!

Напомним, второй общегородской осенний субботник прошёл 19 октября. Участие в нём принял и губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

По словам Сорокиной, в этот раз участие в субботнике приняли более 1300 человек. Сама глава администрации убирала территорию около улиц Тимуровцев и Советской Армии. В это время она также общалась с местными жителями. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Елена Митина ознакомила депутатов Михайловского района с инициативами по развитию местного самоуправления

Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

Аркадий Фомин: глава государства предложил региональным законодателям шире использовать возможности парламентского контроля