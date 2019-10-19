Губернатор и сотрудники правительства провели субботник в Торговом городке

В субботу, 19 октября, сотрудники аппарата правительства Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым провели субботник в Торговом городке в Рязани. Об этом сообщил сайт правительства.



Кроме Николая Любимова, в уборке принимали участие вице-губернатор Игорь Греков, зампреды правительства Евгений Беленецкий, Роман Петряев и Дмитрий Филиппов, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.



Глава региона подчеркнул, что подобные мероприятия очень важны – благодаря им Рязань становится чище и благоустроенней. Также он отметил, что Торговый городок необходимо привести в порядок и начать нужно с его уборки.

